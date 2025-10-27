Борцу Садулаеву вручили диплом по окончании магистратуры

Двукратный олимпийский чемпион завершил обучение по направлению "государственное и муниципальное управление"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил диплом об окончании магистратуры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению "государственное и муниципальное управление". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

29-летний Садулаев завершил обучение в нынешнем году.

Борец пропустил чемпионат мира, который проходил в Загребе с 13 по 21 сентября, из-за невыдачи визы. Помимо олимпийских наград, Садулаев шесть раз становился чемпионом мира и четыре раза - чемпионом Европы.