В "Реале" недовольны реакцией Винисиуса на замену в игре с "Барселоной"

Футболист после замены в матче с "Барселоной" заявил о планах покинуть "Реал"

Футболист "Реала" Винисиус © Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Руководству "Реала" не понравилась реакция бразильского футболиста команды Винисиуса на замену в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". Об этом сообщает газета Marca.

В воскресенье "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1), Винисиус был заменен на 72-й минуте. По информации DAZN, Винисиус эмоционально отреагировал на это решение и заявил главному тренеру команды Хаби Алонсо о желании покинуть клуб.

По информации газеты, в руководстве "Реала" понимают, что игрок не рад замене, но считают, что Винисиус должен был реагировать на ситуацию по-другому. В клубе считают, что подобное поведение больше не должно повторяться.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 335 матчей, забил 111 голов и отдал 87 голевых передач. Также полузащитник провел 43 игры за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.