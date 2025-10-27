ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Металлург" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
15:54

Игроки "Металлурга"

© Михаил Синицын/ ТАСС

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (10-я минута), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29), Владимир Ткачев (39). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (28).

Ранее в этом сезоне "Авангард" обыграл "Металлург" со счетом 5:1.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 32 очка в 20 матчах. "Авангард" занимает четвертое место на Востоке. В активе клуба 25 очков в 19 играх.

Следующий матч "Металлург" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Авангард" примет казахстанский "Барыс". Встречи пройдут 29 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Северсталь"191111000657-4026
2"Локомотив"191011110558-3826
3"Торпедо"22930110863-6226
4"Шанхай Дрэгонс"18720410451-5123
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"19703120661-6323
7ЦСКА191000200753-5222
8"Динамо" М17415100651-4621
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"172020201135-5910
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"201221110381-5432
2"Ак Барс"191201100555-4827
3"Автомобилист"21921020763-5326
4"Авангард"19921010667-5425
5"Трактор"20621220759-6622
6"Нефтехимик"20721100956-6321
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"18700300837-4217
9"Сибирь"18106110938-5316
10"Адмирал"15411300639-4315
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  

