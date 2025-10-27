"Металлург" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (10-я минута), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29), Владимир Ткачев (39). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (28).
Ранее в этом сезоне "Авангард" обыграл "Металлург" со счетом 5:1.
"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 32 очка в 20 матчах. "Авангард" занимает четвертое место на Востоке. В активе клуба 25 очков в 19 играх.
Следующий матч "Металлург" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Авангард" примет казахстанский "Барыс". Встречи пройдут 29 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
