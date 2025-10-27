"Металлург" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (10-я минута), Никита Коротков (25), Александр Петунин (29), Владимир Ткачев (39). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (28).

Ранее в этом сезоне "Авангард" обыграл "Металлург" со счетом 5:1.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 32 очка в 20 матчах. "Авангард" занимает четвертое место на Востоке. В активе клуба 25 очков в 19 играх.

Следующий матч "Металлург" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Авангард" примет казахстанский "Барыс". Встречи пройдут 29 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 19 11 1 1 0 0 0 6 57-40 26 2 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 3 "Торпедо" 22 9 3 0 1 1 0 8 63-62 26 4 "Шанхай Дрэгонс" 18 7 2 0 4 1 0 4 51-51 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 19 7 0 3 1 2 0 6 61-63 23 7 ЦСКА 19 10 0 0 2 0 0 7 53-52 22 8 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 17 2 0 2 0 2 0 11 35-59 10