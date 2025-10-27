Стали известны претенденты на попадание в символическую сборную 2025 года

Итоговый состав из 11 игроков будет опубликован 3 ноября

ТАСС, 27 октября. Двадцать шесть футболистов вошли в число кандидатов на попадание в символическую сборную по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В расширенный список вошли вратари Алисон ("Ливерпуль", Англия), Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити", Англия); защитники Трент Александер-Арнольд ("Реал"), Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все - ПСЖ, Франция), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия); полузащитники: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба - "Реал"), Кевин де Брёйне ("Наполи", Италия), Лука Модрич ("Милан", Италия), Жоау Невеш, Витинья (оба - ПСЖ), Коул Палмер ("Челси", Англия), Педри ("Барселона"); нападающие Усман Дембеле (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Лионель Месси ("Интер Майами", MLS), Рафинья, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").