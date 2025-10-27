Теннисист Бублик не пожал руку Попырину после матча

Бублик представляет Казахстан, Попырин - Австралию

Редакция сайта ТАСС

Александр Бублик © Fred Lee/ Getty Images

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Казахстанский теннисист Александр Бублик не пожал руку представляющему Австралию Алексею Попырину после матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась победой Бублика со счетом 6:4, 6:3.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.