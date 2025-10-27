ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Ак Барс" продлил серию до 10 побед в КХЛ, обыграв "Адмирал"

Казанцы проигрывали за минуту до конца матча, но сравняли счет победили в овертайме
Редакция сайта ТАСС
18:29

Игроки "Ак Барса"

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Дмитрий Кателевский (10-я минута), Александр Хмелевский (59) и Илья Сафонов (63). У "Адмирала" отличились Кайл Олсон (34-я минута), Павел Шэн (42).

"Ак Барс" продлил победную серию до 10 матчей КХЛ и располагается на второй строчке Восточной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. "Адмирал" проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 9-е место с 16 очками в 16 играх.

В следующем матче "Ак Барс" примет магнитогорский "Металлург". "Адмирал" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 29 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Северсталь"191111000657-4026
2"Локомотив"191011110558-3826
3"Торпедо"22930110863-6226
4"Шанхай Дрэгонс"18720410451-5123
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"19703120661-6323
7ЦСКА191000200753-5222
8"Динамо" М17415100651-4621
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"172020201135-5910
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"201221110381-5432
2"Ак Барс"201211100558-5029
3"Автомобилист"21921020763-5326
4"Авангард"19921010667-5425
5"Нефтехимик"21821100959-6523
6"Трактор"20621220759-6622
7"Барыс"20511320852-5719
8"Амур"18700300837-4217
9"Адмирал"16411310641-4616
10"Сибирь"18106110938-5316
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  

КХЛ