"Ак Барс" продлил серию до 10 побед в КХЛ, обыграв "Адмирал"
КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Дмитрий Кателевский (10-я минута), Александр Хмелевский (59) и Илья Сафонов (63). У "Адмирала" отличились Кайл Олсон (34-я минута), Павел Шэн (42).
"Ак Барс" продлил победную серию до 10 матчей КХЛ и располагается на второй строчке Восточной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. "Адмирал" проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 9-е место с 16 очками в 16 играх.
В следующем матче "Ак Барс" примет магнитогорский "Металлург". "Адмирал" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 29 октября.
