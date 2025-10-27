"Ак Барс" продлил серию до 10 побед в КХЛ, обыграв "Адмирал"

Казанцы проигрывали за минуту до конца матча, но сравняли счет победили в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Дмитрий Кателевский (10-я минута), Александр Хмелевский (59) и Илья Сафонов (63). У "Адмирала" отличились Кайл Олсон (34-я минута), Павел Шэн (42).

"Ак Барс" продлил победную серию до 10 матчей КХЛ и располагается на второй строчке Восточной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. "Адмирал" проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 9-е место с 16 очками в 16 играх.

В следующем матче "Ак Барс" примет магнитогорский "Металлург". "Адмирал" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Встречи пройдут 29 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 19 11 1 1 0 0 0 6 57-40 26 2 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 3 "Торпедо" 22 9 3 0 1 1 0 8 63-62 26 4 "Шанхай Дрэгонс" 18 7 2 0 4 1 0 4 51-51 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 19 7 0 3 1 2 0 6 61-63 23 7 ЦСКА 19 10 0 0 2 0 0 7 53-52 22 8 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 17 2 0 2 0 2 0 11 35-59 10