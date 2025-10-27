"Сочи" ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв "Ахмат"
ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 4:2 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2). В конце встречи судья не засчитал два гола грозненцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR). После игры на поле вспыхнула потасовка.
"Сочи", одержав вторую победу в чемпионате, ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 14-й строчке, набрав 8 очков. "Ахмат" занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.
Следующий матч "Сочи" на выезде проведет с "Оренбургом". "Ахмат" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой". Встречи пройдут 2 ноября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Краснодар"
|13
|9
|2
|2
|29
|25
|7
|18
|2
|"Локомотив"
|13
|7
|6
|0
|27
|30
|17
|13
|3
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|4
|"Зенит"
|13
|7
|5
|1
|26
|26
|11
|15
|5
|"Балтика"
|13
|6
|6
|1
|24
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|13
|5
|3
|5
|18
|15
|19
|-4
|8
|"Динамо" М
|13
|4
|4
|5
|16
|21
|21
|0
|9
|"Ахмат"
|13
|4
|4
|5
|16
|18
|19
|-1
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|13
|2
|6
|5
|12
|15
|19
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Сочи"
|13
|2
|2
|9
|8
|11
|30
|-19
|15
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|16
|"Пари НН"
|13
|2
|1
|10
|7
|9
|23
|-14