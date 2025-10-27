ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

"Сочи" ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв "Ахмат"

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинцев, в концовке были отменены два гола грозненцев
Редакция сайта ТАСС
18:33

Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия

© Эрик Романенко/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 4:2 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2). В конце встречи судья не засчитал два гола грозненцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR). После игры на поле вспыхнула потасовка.

"Сочи", одержав вторую победу в чемпионате, ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 14-й строчке, набрав 8 очков. "Ахмат" занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.

Следующий матч "Сочи" на выезде проведет с "Оренбургом". "Ахмат" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой". Встречи пройдут 2 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Краснодар"139222925718
2"Локомотив"1376027301713
3ЦСКА1383227231310
4"Зенит"1375126261115
5"Балтика"136612418612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"13535181519-4
8"Динамо" М134451621210
9"Ахмат"13445161819-1
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"13346131723-6
12"Акрон"13265121519-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Сочи"1322981130-19
15"Оренбург"1315781424-10
16"Пари НН"1321107923-14

  

Российский футбол