"Шаг вперед" стал чемпионом России по ПОДА-футболу на электроколясках

В финале команда из Нижнего Тагила обыграла "Паралимпик" из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Шаг вперед" из Нижнего Тагила Свердловской области обыграл "Паралимпик" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в финале чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. Соревнования прошли на федеральной территории "Сириус".

"Шаг вперед" стал первым в истории чемпионом России по ПОДА-футболу на электроколясках. Команда из Нижнего Тагила сыграет в апреле 2026 года с московскими "Скорпионами" в матче за Суперкубок России. "Скорпионы" стали ранее обладателями Кубка России. "Скорпионы" заняли третье место в чемпионате России, в матче за бронзовые медали обыграв "Фурию" из Московской области - 1:0.

"Мы вместе с вами пишем историю. Эта дисциплина молода, но она очень быстро развивается, - сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Ирина Посиренина. - Сегодня здесь шесть самых сильных - это команды, которые существуют не первый год, регулярно тренируются и развивают ПОДА-футбол в своих регионах. Но в завершившемся сегодня первом чемпионате России вам пришлось пройти непростой путь, потому что в нем приняли участие около 30 команд из 14 регионов нашей страны, некоторые из них сформировались по ходу чемпионата. Я поздравляю вас с этим достижением - с тем, что вы финалисты, а "Шаг вперед" поздравляю с победой. Я желаю чемпионам и всем участникам не останавливаться на достигнутом, и давайте и дальше двигаться вместе и развивать ПОДА-футбол на электроколясках".

В 2024 году дисциплину ПОДА-футбол включили в реестр видов спорта Министерства спорта РФ. В этом же году прошел первый Кубок России, победителем которого стала команда "Шаг вперед". В России насчитывается более 30 команд, занимающихся этим видом спорта.