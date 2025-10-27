Российский вратарь забросил шайбу в чемпионате Белоруссии по хоккею

Также голкипер сделал голевую передачу, отразил 41 бросок и стал самым результативным игроком матча с двумя набранными очками

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Славутича" Денис Синягин забросил шайбу во время матча чемпионата Белоруссии по хоккею с "Динамо-Молодечно".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российского клуба "Славутич" из Смоленска, выступающего в чемпионате Белоруссии. Также голкипер сделал голевую передачу, отразил 41 бросок и стал самым результативным игроком матча с двумя набранными очками (1+1).

Синягину 31 год, он играет за "Славутич" с сезона-2025/26. В том числе он выступал во Всероссийской хоккейной лиге за пензенский "Дизель" и петербургское "Динамо". В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге вратарь играл за московский "Спартак", владивостокский "Адмирал" и столичный ЦСКА.