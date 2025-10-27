Россияне завоевали 12 медалей на молодежном первенстве мира по борьбе

В активе российских борцов две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Россияне завоевали две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на молодежном первенстве мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Соревнования прошли в сербском Нови-Саде.

Золотые медали выиграли Елизавета Петлякова (весовая категория до 65 кг) и борец вольного стиля Арсен Балаян (до 86 кг). В греко-римской борьбе серебро завоевал Алибек Амиров (до 55 кг), бронзу - Дорджи Шунгурциков (до 63 кг), Максим Аверин (до 97 кг) и Александр Мелехов (до 130 кг). В женской борьбе серебряными призерами стали Алина Шевченко (до 68 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).

В соревнованиях борцов вольного стиля серебро завоевал Мухамед-Тагир Ханиев (до 92 кг), бронзу - Башир Магомедов (до 65 кг), Сослан Джагаев (до 97 кг) и Хабиб Давудгаджиев (до 125 кг).

Российские спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы.