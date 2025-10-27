Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира "Мастерс" в Париже

В первом круге россиянин обыграл американца Итана Куинна, отдав лишь два гейма

Редакция сайта ТАСС

Карен Хачанов © Hu Chengwei/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов выиграл у представителя США Итана Куинна в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянина, выступающего на турнире под 10-м номером. Хачанов прервал серию из пяти поражений. Куинн пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и бразильцем Жуаном Фонсекой.

29-летний Хачанов занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Куинну 21 год, он располагается на 71-й строчке мирового рейтинга. В активе теннисиста нет титулов ATP.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.