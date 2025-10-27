Шестой раунд Кубка России определит 4 участников 1/4 финала "пути регионов"

Стадия стартует во вторник матчем "Челябинск" - "Камаз"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Основной этап "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу завершится на неделе четырьмя матчами шестого раунда. В эти дни состоятся игры "Челябинск" - "Камаз", "Торпедо" - "Кубань-Холдинг", "Уфа" - "Нефтехимик" и "Факел" - "Арсенал".

Шестой раунд стартует во вторник. В этот день "Челябинск" примет на своем поле "Камаз" из Набережных Челнов. Встреча начнется в 16:30 мск. Победитель этой пары в первом раунде 1/4 финала плей-офф "пути регионов" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", которые заняли третье место в группе B "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)".

В среду свой матч проведет московское "Торпедо". На "Арене-Химки" автозаводцы примут представителя Леон - Второй лиги "Кубань-Холдинг". Встреча начнется в 19:30 мск. 15 октября "Торпедо" объявило о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды спустя два месяца, под его руководством черно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью во всех турнирах. Победитель этой пары проведет домашний матч против калининградской "Балтики" в первом раунде 1/4 финала, балтийцы стали третьими в квартете D "пути РПЛ".

30 октября состоятся матчи "Уфа" - "Нефтехимик" (17:00) и "Факел" - "Арсенал" (19:30). Победитель первой пары в плей-офф сыграет с "Ростовом", который стал третьим в группе С. "Факел" или "Арсенал" в плей-офф встретятся с казанским "Рубином", ставшим третьим в группе А.

О Кубке России

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". В "пути РПЛ" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф "пути РПЛ" вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф "пути регионов". "Путь регионов" предполагает шесть раундов, в плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды.

Ранее определились пары 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ". 5 ноября пройдут первые матчи "Оренбург" - "Краснодар", "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА и "Зенит" - "Динамо". 6 ноября - "Спартак" - "Локомотив". В плей-офф "пути РПЛ" плей-офф состоит из двух матчей на каждой стадии, в "пути регионов" команды вылетают после первого поражения. В случае поражения в плей-офф "пути РПЛ" команда перемещается в нижнюю сетку и имеет второй шанс на победу в турнире, за исключением финала. Матчи первого раунда 1/4 финала плей-офф "пути регионов" пройдет 25-27 ноября, в те же дни состоятся ответные игры четвертьфиналов "пути РПЛ".

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).