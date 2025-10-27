"Детройт" опубликовал видеоролик о "Русской пятерке"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" в социальной сети Х опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня создания "Русской пятерки".

В опубликованном материале показаны нарезки лучших моментов с участием игроков "Русской пятерки".

"Русской пятеркой" называли сочетание россиян в "Детройте", которые впервые вышли на лед 27 октября 1995 года в матче НХЛ против "Калгари". "Детройт" выиграл со счетом 3:0, по шайбе забросили Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов, вместе с ними в тройке играл Сергей Федоров. В обороне играли Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.