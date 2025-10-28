Участник СВО завоевал два золота на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука

Чемпионат прошел в Тегеране, сообщил глава республики Алексей Цыденов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира, завоевав две золотые медали на чемпионате мира под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) по стрельбе из лука среди военнослужащих, прошедшем в Тегеране. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Земляк Цыден Генинов - чемпион мира! На чемпионате мира CISM по стрельбе из лука, который прошел в Тегеране, Цыден завоевал три медали: золото - в личном первенстве, золото - в командном миксе, серебро - в командном зачете. Большой результат! Цыден - участник СВО, в ходе боевых действий потерял ногу. Но продолжил тренировки и сегодня вновь поднял флаг нашей страны на мировом уровне. Показывает пример силы духа, мужества и веры в себя", - сообщил Цыденов.

Глава региона поздравил Генинова и его тренеров Зоригто Будаева и Цыденбала Цыренжапова с победой, а также поблагодарил ГОК "Озерный" за поддержку Бурятской федерации стрельбы из лука.