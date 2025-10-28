Кросби стал девятым игроком, преодолевшим отметку в 1 700 очков в НХЛ

В матче против "Сент-Луиса" капитан "Питтсбурга" набрал три очка

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби © AP Photo/ Matt Freed

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий и капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби преодолел отметку в 1 700 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней игре против "Сент-Луиса" (6:3) Кросби забросил шайбу и сделал два результативных паса. Теперь на его счету 1 701 очко (632 гола + 1 069 передач). До него подобное достижение покорялось канадцам Уэйну Гретцки (2 857), Марку Мессье (1 887), Горди Хоу (1 850), Рону Фрэнсису (1 798), Марселю Дионну (1 771), Стиву Айзерману (1 755) и Марио Лемье (1 723), а также чеху Яромиру Ягру (1 921). При этом Кросби, проведший 1 362 матча, стал четвертым по скорости достижения данного рубежа. Быстрее до него добирались до отметки Гретцки (711), Лемье (887) и Дионн (1 257).

Кросби стал седьмым игроком НХЛ, который добрался до отметки в 1 900 очков с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. По итогам встречи против "Сент-Луиса" в его активе стало 1 902 (703+1 199) очка. Выше него только Гретцки (3 237), Мессье (2 181), Ягр (2 122), Хоу (2 010), Фрэнсис (1 941) и Айзерман (1 940).

Для Кросби прошедшая игра стала 498-й, когда он набрал минимум два очка. Он обошел по этому показателю Лемье (497). Впереди капитана "Питтсбурга" Гретцки (824), Ягр (540), Дионн (513), Мессье (513) и Хоу (511). При этом в одной команде больше Кросби данных игр больше только у Хоу (505).

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), дважды становился лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады хоккеист выиграл Олимпийские игры (2010, 2014) и чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.