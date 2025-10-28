Хоккеист Малкин установил возрастной рекорд "Питтсбурга"

39-летний игрок набирает очки на протяжении семи встреч

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Matt Freed

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Малкин установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" по продолжительности результативной серии среди игроков в возрасте 39 лет и старше.

В домашней встрече регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (6:3) Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин набирает очки в семи играх подряд, чего ранее не удавалось ни одному игроку "Питтсбурга", которому исполнилось 39 лет.

Малкин с 16 очками (3 шайбы + 13 передач) делит первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с американским нападающим "Юты" Ником Шмальцем (7+9) и американским форвардом "Вегаса" Джеком Айкелом (6+10), а также единолично возглавляет список лучших ассистентов нынешнего сезона.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Нападающий трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи" (2009, 2012), присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, по разу получал "Харт Трофи" (2012) и "Конн Смайт Трофи" (2009), которые вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата и самому ценному игроку плей-офф соответственно. В составе сборной России он дважды выигрывал золото чемпионата мира (2012, 2014).