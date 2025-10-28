Янчук надеется, что Даниил Медведев хорошо завершит сезон

На этой неделе российский теннисист стартует на турнире серии "Мастерс" в Париже

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Виктор Янчук надеется, что теннисист Даниил Медведев успешно завершит сезон. Об этом он рассказал ТАСС.

Медведев во вторник стартует на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

"С большой вероятностью этот турнир станет для Медведева последним в этом году. Он в Париже побеждал, ему хорошо знакомы эти корты, - сказал Янчук. - Выиграть будет сложно, но я надеюсь, что он дойдет до решающих стадий и на хорошей ноте завершит сезон".

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.