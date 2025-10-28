Габбасов предложил включить национальные единоборства в школьную программу

По мнению исполнительного директора Российского союза боевых искусств, национальные виды спорта несут в себе народные традиции

ЧЕБОКСАРЫ, 28 октября. /ТАСС/. Национальные виды единоборств необходимо включить в школьную программу в регионах, так как это будет способствовать развитию и сохранению национальной культуры и духовных ценностей. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов.

"Включение в школьную программу [национальных видов единоборств] будет очень актуальным, потому что они несут народные традиции. Развивая национальные виды [спорта], мы [приобщаем] нашу молодежь к нашим традициям", - отметил Габбасов.

По его словам, главное богатство многонациональной страны - не материальное, а духовное достояние, включающее также национальные виды единоборств, которые, помимо этого, "воспитывают внутренний дух". Глава Чувашии Олег Николаев сообщил ТАСС, что каждый из видов единоборств "уникален, имеет свою специфику и очень глубинные традиции".

"Несомненно, здесь самым ценным является разнообразие. Но если будем углубляться в философию и принципы борьбы, то они объединяются вокруг нескольких основополагающих моментов. Ключевые принципы - это стойкость, верность, мужество и честь. Они мне, кажется, присущи каждому виду единоборств", - отметил Николаев.

В октябре в Чувашии прошли II Всемирные игры национальных видов единоборств с участием 6 тыс. человек из 39 стран мира. Впервые соревнования состоялись в Чувашии в 2023 году, тогда в них приняли участие 2 тыс. человек из 25 стран.