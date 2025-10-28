Йокич третьим в истории оформил трипл-дабл в трех матчах со старта сезона НБА

Центровой "Денвера" набрал 25 очков, сделал 19 подборов и 10 результативных передач в игре против "Миннесоты"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Центровой "Денвера" Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче подряд со старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В гостевой игре против "Миннесоты" (127:114) на счету Йокича 25 очков, 19 подборов и 10 результативных передач. Ранее серб сделал трипл-даблы в гостевом матче против "Голден Стейт" (131:137 ОТ) и домашней встрече с "Финиксом" (133:111).

Йокич стал третьим игроком в истории НБА, который смог сделать трипл-дабл в каждом из трех первых матчей сезона. До него подобное удавалось только американцам Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку.