В ЦСКА не удивились началу работы Мовсесьяна в "Спартаке"

Специалист, работавший в ЦСКА с 2012 по 2024 год, был назначен заместителем генерального директора красно-белых

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Назначение Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора московского "Спартака" не удивило генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Об этом Бабаев рассказал ТАСС.

16 октября пресс-служба "Спартака" сообщила о назначении Мовсесьяна. Специалист с 2012 по 2024 год работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.

"Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно. А переход из ЦСКА в "Спартак" давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящего. Поэтому не было удивления", - сказал Бабаев.

Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником "Спартака". В период игровой карьеры он выступал за московский ЦСКА, нижегородский "Локомотив", владивостокский клуб "Луч-Энергия", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении.