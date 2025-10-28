Хоккеист Савиков рассказал, что у него не было шансов остаться в "Спартаке"

Защитник перешел в СКА

Защитник СКА Егор Савиков © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шансов остаться в хоккейном клубе "Спартак" в нынешней ситуации у защитника Егора Савикова не было. Об этом он рассказал ТАСС.

Контракт 22-летнего игрока с клубом истек в конце мая. В качестве ограниченно свободного агента Савиков не принял предложение "Спартака". 27 октября было объявлено о том, что красно-белые обменяли права на Савикова в СКА на права на нападающего "Бостона" Марата Хуснутдинова, денежную компенсацию и нападающего Максима Сельдемирова.

"Было тяжелое время, хорошо, что оно закончилось. Было ли дело [в переговорах со "Спартаком"] в деньгах? Я так не думаю, многое зависело от отношения к тебе со стороны клуба, - сказал Савиков. - Наверное, шансов остаться у меня в "Спартаке" не было. Но плохого к болельщикам и тренерскому штабу у меня не осталось, я благодарен тренерам за то многое, что они мне дали. Плохие моменты к тренерам и болельщикам не относятся".

Савиков рассказал, как проходили переговоры об обмене прав. "Многое зависело не от меня, я в переговорах особо не участвовал. Варианты с другими клубами были. Форму поддерживал благодаря тому, что тренировался и играл, где мог, в том числе и в МГУ за студенческую команду", - отметил он.

Защитник рассказал об общении с главным тренером СКА Игорем Ларионовым. "Я работал с ним в молодежной сборной. Он первый, кто заметил меня как тренер и даже помогал мне в КХЛ, звонил Борису Миронову (главный тренер "Спартака" в 2021-2022 гг. - прим. ТАСС). Он звонил мне раза два-три, спрашивал, как у меня продвигаются дела, поддерживал", - вспомнил Савиков.

Савиков стал третьим игроком, перешедшим в СКА из "Спартака" в нынешнем году. Ранее со "Спартаком" не стал продлевать контракт нападающий Андрей Локтионов, в августе СКА забрал с драфта отказов выставленного столичным клубом нападающего Николая Голдобина.