Пловец Колесников рассказал, что стал ближе к мечте о покупке Porsche 911

Спортсмен на чемпионате мира выиграл две золотые медали

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский пловец Климент Клесников стал ближе к мечте о покупке автомобиля Porsche 911 после чемпионата мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Колесников завоевал там две золотые медали.

"Сейчас эмоций особо никаких нет, забыли, двигаемся дальше, тренируемся, - сказал Колесников. - Я получил выплаты от нашей федерации водных видов и жду еще часть призовых".

Во время чемпионата мира Колесников рассказал о мечте купить машину Porsche 911. "Достаточно ли призовых для этого? Скажем так, я приближаюсь к этому", - отметил собеседник агентства.