Гаджиев считает, что РПЛ изменилась в лучшую сторону за последние годы

Президент махачкалинского "Динамо" отметил, что чемпионат стал более динамичным

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чемпионат Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стал более динамичным за последние годы. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев.

В последние два сезона чемпион России определялся в заключительном, 30-м туре.

"Насколько не была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет, - сказал Гаджиев. - Все матчи боевые. Мы возвращаемся к тем словам, которые очень любил повторять Гавриил Дмитриевич Качалин, один из основателей советской тренерской школы. Он говорил: "Наш советский футбол должен вестись в нагнетательном темпе с усиливающимся давлением в конце матча".

28 октября Гаджиеву исполнилось 80 лет.