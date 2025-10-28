"Лос-Анджелес" и "Торонто" провели 2-й по длительности матч в финалах MLB

Встреча продолжалась 6 часов 39 минут

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mark J. Terrill

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Доджерс" дома обыграл "Торонто Блю Джейс" со счетом 6:5 в третьем матче Мировой серии - решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

Встреча стала второй по продолжительности в истории Мировой серии. Игра длилась 6 часов 39 минут и завершилась в 18-м иннинге. Рекорд был установлен в 2018 году: третий матч Мировой серии между "Доджерс" и "Бостон Ред Сокс" длился 7 часов 20 минут. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в 18-м иннинге.

"Доджерс" повели в серии со счетом 2-1. Четвертая игра серии до четырех побед пройдет в ночь на 29 октября и начнется в 03:00 мск. "Доджерс" являются действующими победителями Мировой серии, всего на счету клуба 8 титулов. "Торонот" выигрывал Мировую серию дважды.