Осужденный за изнасилование волейболист пропустит ЧМ из-за отказа в визе

Турнир пройдет в Австралии

Редакция сайта ТАСС

Стивен ван де Вельде © Elsa/ Getty Images

МЕЛЬБУРН, 28 октября. /ТАСС/. Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде не сможет выступить на чемпионате мира в Австралии, поскольку ему было отказано в визе. Об этом сообщило агентство AP.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк в качестве возможной причины назвал судимость спортсмена.

Ван де Вельде 31 год. В 2016 году он был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, которое совершил двумя годами ранее. Часть тюремного срока спортсмен отбыл в Англии, а затем был экстрадирован в Нидерланды, где был досрочно освобожден.

В 2024 году ван де Вельде выступал на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Спортсмены заняли второе место в турнирной таблице на групповом этапе и завершили борьбу за медали на стадии 1/8 финала. Игрок жил за пределами Олимпийской деревни, ему было запрещено общаться с представителями СМИ.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября. Ван де Вельде должен был сыграть на турнире вместе с Александром Браувером, который также будет вынужден пропустить соревнование.