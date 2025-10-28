Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в легчайшем весе

Он обошел соотечественника Петра Яна

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Умар Нурмагомедов обошел соотечественника Петра Яна и занял первое место в рейтинге легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), новая версия которого опубликована на сайте организации.

25 октября Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным решением судей.

В тройку лидеров легчайшего веса также входит американец Шон О'Мэлли. Обладателем чемпионского титула является грузин Мераб Двалишвили, который 7 декабря проведет поединок с Яном.