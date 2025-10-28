Футболист "Спартака" Угальде намерен снова стать лучшим бомбардиром РПЛ

В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов в турнире

Манфред Угальде © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 28 октября. Коста-риканский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Манфред Угальде намерен сделать все, чтобы по итогам текущего сезона вновь стать лучшим бомбардиром Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

"Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим, сделаю все возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты, все-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно. В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром, попробую и в этом", - сказал Угальде.

В текущем сезоне Угальде в 13 матчах РПЛ забил четыре гола.