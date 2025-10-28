В Москве простились с бывшим футболистом "Торпедо" Шустиковым

Двукратный чемпион СССР умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с двукратным чемпионом СССР в составе московского "Торпедо" Виктором Шустиковым прошла во вторник в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

О смерти Шустикова стало известно 23 октября. Он умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

На прощании присутствовали основной состав футбольного клуба "Торпедо" во главе с тренерским штабом, внук Шустикова Сергей, обладатель Кубка СССР в составе "Торпедо" Николай Савичев, вдова двукратного чемпиона страны в составе столичной команды Валентина Иванова Лидия Иванова, чемпион СССР в составе "Спартака" Юрий Гаврилов, председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян и другие.

"Когда уходят легенды, это очень грустно. Внук Виктора Михайловича Сергей работает в клубе, как узнали, отреагировали моментально, начали прорабатывать все организационные вопросы. Акционеры клуба взяли на себя большое финансовое участие в организации. Почтили память Виктора Михайловича на матче с "Чайкой", спасибо всем болельщикам, которые поддерживают в непростой ситуации. Виктор Шустиков - легенда "Торпедо" навсегда. Надеюсь, что футболисты почтят память качественной игрой и результатом в завтрашнем матче", - сказал ТАСС генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев.

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за "Торпедо" (427). За "Торпедо" Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры - с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Торпедо" и футбольного клуба "Москва".