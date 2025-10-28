Семья пропавшего Свечникова хочет поговорить со свидетелем заплыва

Россиянин был одним из участников заплыва через Босфор, но не появился на финише

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

СТАМБУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова прибыла в Турцию и хочет поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел его во время заплыва через Босфор. Об этом ТАСС сообщила мать Свечникова Галина.

"Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках", - сказала Свечникова.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.