Футболист "Интера" Мартинес насмерть сбил пенсионера в инвалидной коляске

Мужчине был 81 год

Вратарь "Интера" Хосеп Мартинес © Simone Arveda/ Getty Images

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Испанский вратарь итальянского "Интера" Хосеп Мартинес насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел утром во вторник. 81-летний мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками. Правоохранительные органы проводят расследование. По одной из версий, мужчина в инвалидной коляске мог резко изменить направление, что привело к несчастному случаю.

После произошедшего "Интер" принял решение отменить пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву перед матчем чемпионата Италии против "Фиорентины", которая была назначена на вторник. Встреча должна пройти в среду в Милане.

Мартинесу 27 лет. Он перешел в "Интер" летом 2024 года из итальянского "Дженоа". По ходу карьеры голкипер выступал за испанский "Лас-Пальмас" и "Лейпциг", в составе которого выиграл Кубок Германии в сезоне-2021/22.