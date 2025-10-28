Калинская вышла во второй раунд теннисного турнира в Гонконге

На старте турнира она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову

Анна Калинская © Koji Watanabe/ Getty Images

ГОНКОНГ, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Калинской, посеянной на турнире под шестым номером. У Рахимовой не было номера посева. Во втором круге Калинская встретится с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и словенкой Вероникой Эрьявец.

Калинской 26 лет, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Рахимовой 24 года, в рейтинге WTA она располагается на 106-й позиции. На счету спортсменки также нет побед в одиночных турнирах WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250, призовой фонд соревнований составляет 275 тыс. В прошлом году победу одержала россиянка Диана Шнайдер. Также из россиянок турнир выигрывала Анастасия Павлюченкова (2017).