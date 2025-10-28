Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

Ей было 76 лет

Редакция сайта ТАСС

Ольга Карасева, 1971 год © Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр по спортивной гимнастике 1968 года в составе сборной СССР Ольга Карасева умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

"Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту. Светлая память легендарной спортсменке", - говорится в сообщении.

Карасева выиграла Олимпиаду в командном турнире. В 1969 году она завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золотую в вольных упражнениях. На чемпионате мира - 1970 выиграла командный турнир и серебряную награду в вольных упражнениях. Также была серебряным призером мирового первенства 1966 года в команде.

Карасева была судьей международной категории. За заслуги в развитии отечественного спорта и международного спортивного сотрудничества она была награждена рядом наград: почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", медалью "В память 30-летия Олимпийских игр 1980 года в Москве" и грамотой президента РФ.