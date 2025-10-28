Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде-2028
Редакция сайта ТАСС
12:23
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев планирует выступить на Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
"Пока [план выступить] есть", - сказал Садулаев.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.