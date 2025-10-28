Футболист Мостовой впервые прокомментировал инцидент с попыткой его похищения

По словам игрока "Зенита", он находился в шоковом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой находился в шоковом состоянии после того, как его пытались похитить. Комментарий Мостового ТАСС предоставили в пресс-службе "Зенита".

"Сейчас не могу ничего рассказать, потому что идет следствие, не имею возможности все раскрывать. Был поздний вечер, все так быстро происходило, особо не успел ничего понять. Потом произошло какое-то осознание, что все довольно серьезно. Себя вроде бы нормально повел. Не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра", - сказал Мостовой.

"Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время может такое произойти. После этого инцидента с другом находились на связи, тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал, решил выждать паузу, никто не знал, в том числе близкие. На следующее утро связался с нашими людьми из клуба по безопасности", - добавил игрок.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.