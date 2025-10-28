Родионенко отметила вклад Карасевой в советскую спортивную гимнастику

Олимпийская чемпионка умерла на 77-м году жизни

Ольга Карасева © Виктор Будан, Вячеслав Ун Да-Син/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка Ольга Карасева внесла значительный вклад в отечественную спортивную гимнастику. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Во вторник стало известно о смерти Карасевой на 77-м году жизни. Она выиграла золото Олимпиады 1968 года в командных соревнованиях.

"Довольно продолжительное время она выступала в сборной СССР, потом работала переводчицей [по спортивной гимнастике в Международном управлении Спорткомитета СССР], получила образование с иностранным уклоном. Потом, к сожалению, я потеряла с ней связь, потому что мы работали в то время за границей, и в течение 16 лет я ничего о ней не знала. Когда мы вернулись, она уже была на пенсии, - сказала Родионенко. - Вклад ее в гимнастику советских времен был довольно значительный. Лет шесть она была членом сборной страны. Она очень хороша была в вольных упражнениях, была красивой, растянутой, пластичной".

В 1969 году Карасева завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира - 1970 выиграла командный турнир и серебряную награду в вольных упражнениях. Также была серебряным призером мирового первенства 1966 года в команде.

Карасева была судьей международной категории. За заслуги в развитии отечественного спорта и международного спортивного сотрудничества она была удостоена ряда наград: почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", медалью "В память 30-летия Олимпийских игр 1980 года в Москве" и грамотой президента РФ.