Хоккейный "Спартак" поднял цены на билеты для фанатов ЦСКА более чем в 2 раза
Редакция сайта ТАСС
14:34
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" поднял цены для болельщиков столичного ЦСКА на гостевой сектор на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
"Спартак" в одностороннем порядке поднял цены на билет до 1 950 руб. при заявленной ранее стоимости в 880 руб.", - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.
Встреча команд пройдет на арене "Мегаспорт" 28 октября и начнется в 19:30 мск.
"Спартак" располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 22 очка в 19 играх.