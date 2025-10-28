Хоккейный "Спартак" поднял цены на билеты для фанатов ЦСКА более чем в 2 раза

Хозяева дерби подняли цены на билет до 1 950 руб. при заявленной ранее стоимости в 880 руб.

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" поднял цены для болельщиков столичного ЦСКА на гостевой сектор на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Спартак" в одностороннем порядке поднял цены на билет до 1 950 руб. при заявленной ранее стоимости в 880 руб.", - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Встреча команд пройдет на арене "Мегаспорт" 28 октября и начнется в 19:30 мск.

"Спартак" располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 22 очка в 19 играх.