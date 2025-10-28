Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Париже

Россиянин в первом круге обыграл испанца Хауме Муньяра

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Хауме Муньяра в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянина, который посеян на турнире под 11-м номером. Муньяр выступал без номера посева. В следующем круге Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Муньяру 28 лет, он располагается на 36-й строчке мирового рейтинга. В активе спортсмена нет титулов ATP.

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.