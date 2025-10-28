"Автомобилист" обыграл "Трактор" в КХЛ благодаря буллиту Голышева

Победу в серии буллитов екатеринбуржцам принес Анатолий Голышев

Игроки "Автомобилиста" © Петр Ковалев/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

У "Автомобилиста" шайбу в основное время забросил Роман Горбунов (4-я минута), у проигравших - Михаил Григоренко (57). Победный буллит реализовал Анатолий Голышев, который провел третий матч после дисквалификации.

23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата КХЛ из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Срок дисквалификации истек 18 октября. Во втором матче после дисквалификации с "Торпедо" (4:7) Голышев забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Команды провели третий матч между собой в текущем чемпионате. "Автомобилист" одержал вторую победу.

Екатеринбургская команда располагается на третьей строчке Восточной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах. "Трактор" занимает шестое место на Востоке. В активе клуба 23 очка в 21 игре.

В следующем матче "Автомобилист" примет новосибирскую "Сибирь" 31 октября. "Трактор" в этот же день сыграет дома с казахстанским "Барысом".