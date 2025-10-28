Тренер ПСЖ рассказал о конкуренции между Сафоновым и Шевалье

По словам Луиса Энрике, никто не имеет гарантированного места в составе

Матвей Сафонов © Alexander Hassenstein/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что никто из вратарей команды не имеет гарантированного места в основном составе. Комментарий специалиста приводит портал Foot Mercato.

Сафонов в этом сезоне еще не провел матчей за ПСЖ. Основным голкипером является француз Люка Шевалье.

"Сегодня ситуация положительная, завтра может быть отрицательной. Я стремлюсь наилучшим образом реализовать то, что, по моему мнению, лучше всего подходит для команды. Никто не имеет гарантированного места. Все зависит от уровня игрока, от того, что мы считаем лучшим для себя", - сказал Энрике.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.