Месси назвал величайших атлетов в других видах спорта

В него входят, в частности, сербский теннисист Новак Джокович и американский баскетболист Леброн Джеймс

Лионель Месси © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси включил сербского теннисиста Новака Джоковича и американского баскетболиста Леброна Джеймса в свой список величайших атлетов в других видах спорта. Об этом он сообщил телеканалу NBC.

"Для нас, аргентинцев, [Диего] Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки", - сказал Месси.

"Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание сильнейшего и находясь рядом. Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов - Леброна [Джеймса], Стефа [Карри], лучших. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему", - добавил он.

Марадона является чемпионом мира 1986 года, Федерер - 20-кратным победителем турниров Большого шлема, у Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, Джокович 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. Джеймс является четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Карри становился 4-кратным чемпионом НБА.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за "Интер Майами". По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки, 2022) и Олимпийские игры (2008).