Минское "Динамо" забросило пять шайб за семь минут в матче КХЛ

Игроки минского "Динамо" и главный тренер Дмитрий Квартальнов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Минское "Динамо" забросило пять шайб в течение семи минут в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи". Встреча проходит в Минске.

Хозяева забили пять голов с 21-й по 28-ю минуту. Отличились Виталий Пинчук, Егор Бориков, Вадим Шипачев и дважды Даниил Липский. Счет в матче по ходу второго периода - 8:1 в пользу команды из Минска.

Минское "Динамо" после 18 матчей набрало 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 10 очками в 17 играх располагается на последней 11-й строчке в Западной конференции.