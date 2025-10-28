Шипачев вышел на 2-е место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ

Форвард минского "Динамо" сравнялся с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом - по 267 голов

Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи" и вышел на второе место в списке лучших снайперов турнира.

Шипачев сравнялся с бывшим нападающим сборной Казахстана Найджелом Доусом. На их счету по 267 голов. Рекордсменом является экс-форвард сборной России Сергей Мозякин (351).

Шипачеву 38 лет, он перешел в минское "Динамо" летом 2024 года. Хоккеист является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, также ему принадлежит рекорд по числу проведенных игр с учетом плей-офф (1 075).