Московское "Динамо" обыграло "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

Редакция сайта ТАСС

Александр Брынцев ("Шанхай Дрэгонс"), Макс Комтуа ("Динамо") и Патрик Рыбар ("Шанхай Дрэгонс") © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 5:1 над китайским "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (4-я и 43-я минуты), Артем Швец-Роговой (31), Дилан Сикьюра (41), Седрик Пакетт (56). У проигравших отличился Остин Вагнер (33). Нападающий "Динамо" Максим Комтуа в третьем периоде получил удаление до конца матча.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шанхай Дрэгонс" провели четвертый матч, динамовцы одержали третью победу. "Шанхай Дрэгонс" потерпел пятое поражение подряд.

"Шанхай Дрэгонс" продлил серию до пяти поражений в КХЛ и располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. "Динамо" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 23 очка в 18 матчах.

В следующем матче 30 октября "Динамо" сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью". "Шанхай Дрэгонс" на выезде встретится с этой же командой 1 ноября.

В других матчах игрового дня "Северсталь" обыграла хабаровский "Амур" (6:2), минское "Динамо" разгромило "Сочи" (8:2), тольяттинская "Лада" уступила ярославскому "Локомотиву" (2:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 20 12 1 1 0 0 0 6 63-42 28 2 "Локомотив" 20 11 1 1 1 1 0 5 61-40 28 3 "Торпедо" 22 9 3 0 1 1 0 8 63-62 26 4 "Динамо" Мн 19 8 1 2 1 2 0 5 62-43 25 5 "Спартак" 20 8 0 3 1 2 0 6 64-65 25 6 "Шанхай Дрэгонс" 19 7 2 0 4 1 0 5 52-56 23 7 "Динамо" М 18 5 1 5 1 0 0 6 56-47 23 8 ЦСКА 20 10 0 0 2 0 0 8 55-55 22 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 20 4 0 1 1 1 0 13 38-76 12 11 "Сочи" 18 2 0 2 0 2 0 12 37-67 10