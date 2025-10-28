ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Московское "Динамо" обыграло "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Редакция сайта ТАСС
18:43
обновлено 19:08

Александр Брынцев ("Шанхай Дрэгонс"), Макс Комтуа ("Динамо") и Патрик Рыбар ("Шанхай Дрэгонс")

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 5:1 над китайским "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (4-я и 43-я минуты), Артем Швец-Роговой (31), Дилан Сикьюра (41), Седрик Пакетт (56). У проигравших отличился Остин Вагнер (33). Нападающий "Динамо" Максим Комтуа в третьем периоде получил удаление до конца матча.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шанхай Дрэгонс" провели четвертый матч, динамовцы одержали третью победу. "Шанхай Дрэгонс" потерпел пятое поражение подряд.

"Шанхай Дрэгонс" продлил серию до пяти поражений в КХЛ и располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. "Динамо" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 23 очка в 18 матчах.

В следующем матче 30 октября "Динамо" сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью". "Шанхай Дрэгонс" на выезде встретится с этой же командой 1 ноября.

В других матчах игрового дня "Северсталь" обыграла хабаровский "Амур" (6:2), минское "Динамо" разгромило "Сочи" (8:2), тольяттинская "Лада" уступила ярославскому "Локомотиву" (2:3). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Северсталь"201211000663-4228
2"Локомотив"201111110561-4028
3"Торпедо"22930110863-6226
4"Динамо" Мн19812120562-4325
5"Спартак"20803120664-6525
6"Шанхай Дрэгонс"19720410552-5623
7"Динамо" М18515100656-4723
8ЦСКА201000200855-5522
9СКА18610130753-5018
10"Лада"204011101338-7612
11"Сочи"182020201237-6710
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"201221110381-5432
2"Ак Барс"201211100558-5029
3"Автомобилист"22922020765-5428
4"Авангард"19921010667-5425
5"Нефтехимик"21821100959-6523
6"Трактор"21621320760-6823
7"Барыс"20511320852-5719
8"Амур"19700300939-4817
9"Адмирал"16411310641-4616
10"Сибирь"18106110938-5316
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  

