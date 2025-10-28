"Спартак" прервал серию ЦСКА из четырех побед в КХЛ
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17), Адам Ружичка (60). У проигравших отличились Прохор Полтапов (12), Дэниел Спронг (28).
В текущем сезоне "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 6:5 по буллитам.
ЦСКА прервал серию из четырех побед в КХЛ и располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. "Спартак" занимает пятое место на Западе. В активе клуба 25 очков в 20 играх.
Следующий матч ЦСКА проведет на выезде 1 ноября со столичным "Динамо". "Спартак" в гостях сыграет с "Сочи" 2 ноября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Северсталь"
|20
|12
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|63-42
|28
|2
|"Локомотив"
|20
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|61-40
|28
|3
|"Торпедо"
|22
|9
|3
|0
|1
|1
|0
|8
|63-62
|26
|4
|"Динамо" Мн
|19
|8
|1
|2
|1
|2
|0
|5
|62-43
|25
|5
|"Спартак"
|20
|8
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|64-65
|25
|6
|"Шанхай Дрэгонс"
|19
|7
|2
|0
|4
|1
|0
|5
|52-56
|23
|7
|"Динамо" М
|18
|5
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|56-47
|23
|8
|ЦСКА
|20
|10
|0
|0
|2
|0
|0
|8
|55-55
|22
|9
|СКА
|18
|6
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|53-50
|18
|10
|"Лада"
|20
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|13
|38-76
|12
|11
|"Сочи"
|18
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|12
|37-67
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|20
|12
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|81-54
|32
|2
|"Ак Барс"
|20
|12
|1
|1
|1
|0
|0
|5
|58-50
|29
|3
|"Автомобилист"
|22
|9
|2
|2
|0
|2
|0
|7
|65-54
|28
|4
|"Авангард"
|19
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|6
|67-54
|25
|5
|"Нефтехимик"
|21
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|9
|59-65
|23
|6
|"Трактор"
|21
|6
|2
|1
|3
|2
|0
|7
|60-68
|23
|7
|"Барыс"
|20
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|8
|52-57
|19
|8
|"Амур"
|19
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|9
|39-48
|17
|9
|"Адмирал"
|16
|4
|1
|1
|3
|1
|0
|6
|41-46
|16
|10
|"Сибирь"
|18
|1
|0
|6
|1
|1
|0
|9
|38-53
|16
|11
|"Салават Юлаев"
|18
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|42-54
|14