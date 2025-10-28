"Спартак" прервал серию ЦСКА из четырех побед в КХЛ

Победную шайбу на последней минуте забросил Адам Ружичка

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17), Адам Ружичка (60). У проигравших отличились Прохор Полтапов (12), Дэниел Спронг (28).

В текущем сезоне "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 6:5 по буллитам.

ЦСКА прервал серию из четырех побед в КХЛ и располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. "Спартак" занимает пятое место на Западе. В активе клуба 25 очков в 20 играх.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде 1 ноября со столичным "Динамо". "Спартак" в гостях сыграет с "Сочи" 2 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 20 12 1 1 0 0 0 6 63-42 28 2 "Локомотив" 20 11 1 1 1 1 0 5 61-40 28 3 "Торпедо" 22 9 3 0 1 1 0 8 63-62 26 4 "Динамо" Мн 19 8 1 2 1 2 0 5 62-43 25 5 "Спартак" 20 8 0 3 1 2 0 6 64-65 25 6 "Шанхай Дрэгонс" 19 7 2 0 4 1 0 5 52-56 23 7 "Динамо" М 18 5 1 5 1 0 0 6 56-47 23 8 ЦСКА 20 10 0 0 2 0 0 8 55-55 22 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 20 4 0 1 1 1 0 13 38-76 12 11 "Сочи" 18 2 0 2 0 2 0 12 37-67 10