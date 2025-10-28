ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Спартак" прервал серию ЦСКА из четырех побед в КХЛ

Победную шайбу на последней минуте забросил Адам Ружичка
18:53
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (5-я минута), Михаил Мальцев (17), Адам Ружичка (60). У проигравших отличились Прохор Полтапов (12), Дэниел Спронг (28).

В текущем сезоне "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 6:5 по буллитам.

ЦСКА прервал серию из четырех побед в КХЛ и располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. "Спартак" занимает пятое место на Западе. В активе клуба 25 очков в 20 играх.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде 1 ноября со столичным "Динамо". "Спартак" в гостях сыграет с "Сочи" 2 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Северсталь"201211000663-4228
2"Локомотив"201111110561-4028
3"Торпедо"22930110863-6226
4"Динамо" Мн19812120562-4325
5"Спартак"20803120664-6525
6"Шанхай Дрэгонс"19720410552-5623
7"Динамо" М18515100656-4723
8ЦСКА201000200855-5522
9СКА18610130753-5018
10"Лада"204011101338-7612
11"Сочи"182020201237-6710
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"201221110381-5432
2"Ак Барс"201211100558-5029
3"Автомобилист"22922020765-5428
4"Авангард"19921010667-5425
5"Нефтехимик"21821100959-6523
6"Трактор"21621320760-6823
7"Барыс"20511320852-5719
8"Амур"19700300939-4817
9"Адмирал"16411310641-4616
10"Сибирь"18106110938-5316
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  

