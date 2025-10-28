Захарян впервые с февраля попал в стартовый состав "Реал Сосьедад"

Россиянин выйдет на поле с первых минут в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Негрейры"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад" на матч 1/64 финала Кубка Испании по футболу с командой пятого по силе дивизиона "Негрейра". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Встреча начнется в 23:00 мск.

В текущем сезоне Захарян четыре раза выходил на замену в играх чемпионата Испании. Россиянин не отметился результативными действиями. В стартовый состав полузащитник попал впервые с 23 февраля. Тогда россиянин провел на поле тайм в матче чемпионата Испании прошлого сезона с "Леганесом" (3:0) и забил гол.

Захаряну 22 года. Он выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.