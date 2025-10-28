Якушев рассказал, с чем связана хорошая игра "Спартака" в большинстве с ЦСКА

Все три шайбы хозяева забросили, реализовав лишнего игрока

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошая игра "Спартака" в большинстве в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА связана с тем, что игроки набирают форму через матчи. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Якушев.

"Спартак" одержал победу дома над армейцами со счетом 3:2, прервав серию ЦСКА из четырех побед. Все три шайбы хозяева забросили, реализовав лишнего игрока.

"Действительно, неожиданно хорошее сегодня было большинство. Я это связываю с тем, что хоккеисты постепенно набирают форму через игры, и это сказывается на результативности", - сказал Якушев.

"Спартак" занимает третье место в чемпионате по проценту реализации большинства (31,5%), уступая только "Авангарду" (35,6) и ЦСКА (34,4).

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с "Сочи" 2 ноября.