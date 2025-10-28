Теннисист Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Во втором круге россиянин обыграл американца Лёнера Тьена

Андрей Рублев © Emmanuel Wong/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Лёнера Тьена в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером. Тьен выступал без номера посева. В следующем круге Рублев сыграет с американцем Беном Шелтоном (5).

Рублеву 28 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Тьену 19 лет, он располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. На счету американца нет титулов ATP. В 2024 году спортсмен вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP. Лучшим результатом Тьена на турнирах Большого шлема является выход в 4-й круг Открытого чемпионата Австралии (2025).

Соревнование в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.