Бардаков забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге

Он отметился голом на 4-й минуте

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата с "Нью-Джерси".

Бардаков отметился голом на 4-й минуте. После его шайбы счет стал 2:0.

Бардакову 24 года. Он был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена "Нью-Джерси" отдал права на Бардакова "Колорадо", с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный "Витязь".

В текущем сезоне НХЛ Бардаков проводит шестой матч. На его счету также одна результативная передача.