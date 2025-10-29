Капризов отметился редким достижением в истории "Миннесоты"

Россиянин вышел на чистое четвертое место по очкам в истории клуба

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 3:4 после овертайма проиграла "Виннипегу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победившей команды забили Габриэль Виларди (13-я минута), Владислав Наместников (13), Нино Нидеррайтер (52) и Кайл Коннор (61). У проигравших отличились Кирилл Капризов (27), Брок Фэйбер (34) и Маркус Юханссон (44).

Капризов вторым из россиян преодолел отметку в 15 очков в регулярном чемпионате, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 11 матчах. Он лучший бомбардир "Миннесоты" в нынешнем сезоне. Для Наместникова это 4-я заброшенная шайба в 10 играх, также в его активе 1 результативный пас. Лидирует среди российских игроков нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин с 16 очками (3+13) в 11 встречах.

Капризов вышел на чистое четвертое место по очкам в истории "Миннесоты", обойдя американского форварда Зака Паризе. В 330 матчах в НХЛ россиянин набрал 401 очко, забросив 190 шайб и отдав 211 голевых передач. У Паризе 400 очков (199 шайб + 201 голевой пас).

"Виннипег" занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах. "Миннесота" располагается на 7-й позиции с 9 очками после 11 проведенных игр. В следующем матче "Виннипег" в ночь на 31 октября по московскому времени примет "Чикаго", "Миннесота" в этот же день сыграет на своем льду с "Питтсбургом".