Овечкин не сумел отличиться во втором матче НХЛ подряд

"Вашингтон" уступил "Далласу" со счетом 0:1

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сумел отличиться в гостевой игре регулярного чемпионата против "Далласа".

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победная шайба на счету Тайлера Сегина. Овечкин не сумел забросить во втором матче подряд. В текущем сезоне у россиянина два гола и пять голевых передач в 10 матчах.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 12 очков в 10 матчах. "Даллас" идет четвертым в Центральном дивизионе с 13 очками после 10 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 1 ноября по московскому времени, "Даллас" днем ранее на выезде сыграет с "Тампой".